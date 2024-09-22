28% израильтян заявили, что их вера в Бога укрепилась после трагедии 7 октября

Правозащитная ассоциация ХИДУШ, выступающая за свободу вероисповедания и равенство, представила результаты ежегодного опроса о взаимоотношениях религии и государства. Согласно данным, 28% светских и традиционных евреев сообщили об укреплении своей веры после трагедии 7 октября, в то время как у 6% вера ослабла. Среди ультраортодоксов 66% заявили, что их вера в Бога стала сильнее. В целом, более 72% опрошенных взрослых евреев верят в Бога, включая 39% светских и 94% традиционалистов.

73% еврейского населения Израиля считают, что главным внутренним конфликтом в стране является противостояние между ультраортодоксами и светскими, уступающее лишь конфликту между правыми и левыми, который основным считают 86% респондентов. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Лишь 12% выделяют конфликт между сефардами и ашкеназами как самый значительный.

Опрос также показал, что 83% еврейского населения поддерживают призыв ультраортодоксов на военную или гражданскую службу, а также установление квот на освобождение для лучших студентов. Остальные, по их мнению, должны быть призваны. Только 17% – в основном ультраортодоксы и небольшая часть религиозных – считают, что ультраортодоксы должны быть полностью освобождены от службы.

Кроме того, 68% респондентов высказались за коалицию гражданских партий, исключающую ультраортодоксальные партии или ограничивающую их влияние на вопросы религии и государства, такие как освобождение от призыва, увеличение финансирования религиозных институтов, запрет общественного транспорта по субботам и праздникам, отсутствие гражданских браков и обязательного общего образования.