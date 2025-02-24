В поселениях Иудеи и Самарии выявлены христианские миссионеры

В нескольких религиозных поселениях Иудеи и Самарии выяснилось, что как минимум семь семей, относящихся к христианской миссионерской секте, скрывали свою истинную религиозную принадлежность и вели образ жизни, имитирующий ортодоксальный иудаизм.

История началась около полугода назад, когда активисты организации "Яд ле-Ахим", занимающейся борьбой с миссионерской деятельностью, заметили молодую религиозную еврейку, которая вошла в церковь в Тель-Авиве. Позже выяснилось, что она – дочь репатриантов из Франции, живущая в одном из поселений.

После проверки было установлено, что вся ее семья исповедует христианство. Расследование, проведенное раввином Биньямином Клугером, который сам в прошлом был миссионером, выявило еще несколько семей, связанных с этой же группой. Были собраны доказательства, подтверждающие их вероисповедание. Информация была представлена раввинам и главам поселений, в том числе раввину Бейт-Эля Шломо Авинеру, раввину поселения Эли Аврааму Шилеру и раввину поселения Якир Аарону Коэну.

В "Яд ле-Ахим" заявили, что этот случай может быть лишь частью более масштабного явления, и они продолжают расследование. Однако по рекомендации местных раввинов было решено обнародовать информацию, чтобы предупредить жителей. В ближайшие дни в одном из поселений состоится собрание, на котором будут представлены подробности произошедшего и обсуждены дальнейшие действия.

По словам Клугера, изначально предполагалось, что речь идет о "спящей ячейке", но выяснилось, что поселенцы уже подверглись миссионерскому влиянию, а некоторые даже прошли обряд крещения.