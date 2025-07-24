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Глава ешивы "Нетивот-хохма" осудил учеников, решивших пойти в армию

время публикации: 24 июля 2025 г., 00:55 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 19:16
Глава ешивы "Нетивот-хохма" осудил учеников, решивших пойти в армию
המשמיעסן/Wikipedia

По сообщению газеты "Исраэль а-йом", в интернет попала аудиозапись с экстренного собрания в иерусалимской ешиве литовского направления "Нетивот-хохма". На записи глава заведения, раввин Даниэль Вольфсон, резко критикует трех студентов, которые решили покинуть учебу и пойти в армию. Двое ешиботников планируют пройти обучение в технологической программе "Кодкод", которая не предполагает ношения формы, а третий намерен служить в боевом подразделении.

Раввин Вольфсон выразил глубокое сожаление по поводу их решения, утверждая, что это результат личного кризиса, а не идеологических разногласий. Он возложил основную ответственность на родителей учеников: "В некоторых случаях – это "мудрость" родителей, в кавычках, которые позволили детям с раннего возраста пользоваться интернетом. И вот где произошло падение. Это не из-за вопросов веры", – заявил он.

Вольфсон также подчеркнул, что, по его мнению, ни одна армейская программа не способна сохранить ультраортодоксальный стиль жизни. Аналогичная ситуация произошла и в ешиве "Тора бе-тифарта" в Эльаде, где несколько студентов также приняли решение пойти в армию.

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