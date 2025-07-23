Отец погибшего солдата призвал ультраортодоксальные ешивы отменить каникулы

Адвокат Ицхак Бунцель, отец офицера спецназа Амита Бунцеля, погибшего в боях в Газе, обратился с публичным письмом к руководителям ультраортодоксальных ешив с призывом отменить традиционную трехнедельную летнюю паузу в учебе – так называемый "Бейн а-зманим".

По словам Бунцеля, в условиях продолжающейся войны, когда сотни тысяч резервистов уже более 400 дней находятся в зоне боевых действий, а тысячи солдат ранены или погибли, духовная поддержка со стороны мира Торы особенно необходима. "Если вы утверждаете, что именно благодаря Торе и молитве солдаты одерживают победу, тогда ешивы не могут позволить себе отдых", – написал он.

В письме он отметил, что его сын, несмотря на боевые задачи, находил время для изучения Торы. "Это помогало ему оставаться верным своим ценностям", – подчеркнул Бунцель. Он также уточнил, что не поднимает вопрос о призыве ультраортодоксов в армию, однако убежден, что участие в изучении Торы – это тоже вклад в оборону страны.

В завершение Бунцель призвал: "Пусть каждый делает своё по максимуму: солдаты – на фронте, ученики ешив – в залах учебы. Сейчас не время для отпусков и экскурсий. Мир Торы должен остаться на своем посту".