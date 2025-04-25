Время зажигания субботних свечей 25 апреля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:35, 19:54

Тель-Авив – 18:55, 19:56

Хайфа – 18:47, 19:57

Беэр-Шева – 18:56, 19:55

Эйлат – 18:43, 19:51

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Шмини":

На восьмой день, завершив "семь дней посвящения", Аарон и его сыновья приступают к служению как коэны — священники. Огонь, ниспосланный с Небес, поглощает жертву на жертвеннике, и Божественное Присутствие наполняет Святилище.

Однако трагедия омрачает этот день: Надав и Авиу, старшие сыновья Аарона, приносят на алтарь «чуждый огонь перед Богом, которого Он не заповедовал», и погибают. Аарон, потрясённый, молчит.

Затем Всевышний излагает законы кашрута, определяя, какие животные разрешены к употреблению. Из наземных животных разрешены лишь те, которые жуют жвачку и имеют раздвоенные копыта. Из рыб — только обладающие чешуёй и плавниками. Упоминаются также виды некошерных птиц и четыре вида кошерной саранчи.

В заключение главы приводятся законы, касающиеся ритуальной чистоты, включая очищающую силу миквы — водоема, отвечающего определённым требованиям. Народ Израиля получает повеление: отличать чистое от нечистого.