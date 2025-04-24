Лишь 232 ультраортодокса призвались на службу из 19 тысяч призывников

В среду комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне провела специальное заседание, посвященное законопроекту о военной службе учащихся ешив. Подполковник Авигдор Дикштейн, глава отдела по работе с ультраортодоксами в ЦАХАЛе, привел статистику: из 18 915 повесток, направленных представителям этого сектора, на службу явились лишь 232 человека, из которых 57 попали в боевые подразделения. Ещё 1 840 человек находятся под временным призывным предписанием ("цав 12"), 962 считаются уклонистами, а 68 получили освобождение.

Дикштейн также сообщил, что с января 2025 года в аэропорту Бен-Гурион задержали 340 призывников – 18 при въезде и 322 при попытке выехать. В 100 случаях выезд запретили, причём около половины задержанных – ультраортодоксы. Он отметил: "На данный момент самой действенной санкцией остаётся аэропорт. Возможность арестов существует, но она неэффективна на практике".

Кроме того, он сообщил, что сейчас в армии служит 1 721 ультраортодоксальный солдат, хотя целевой показатель – 4 800. "Наблюдается рост, но его недостаточно для удовлетворения существующих оперативных потребностей", – добавил он.

На заседании также представили демографические данные ЦСБ. В 2022 году неультраортодоксальное еврейское население составляло 5 912 000 человек, а ультраортодоксальное – 1 189 000. При этом треть всех еврейских детей, родившихся в том году, принадлежали к ультраортодоксальному сектору. Прогнозируется дальнейший рост этой группы из-за высокой рождаемости – около 7 детей на женщину (против менее 3 в остальном населении).

Также отмечается, что среди ультраортодоксальных женщин 18-26 лет уровень занятости достигает 90%, а среди мужчин – менее 30%. В возрасте 20-29 лет в браке состоят 67% мужчин и 72% женщин. Более 70% ультраортодоксов относятся к двум самым низким социально-экономическим группам.