Время зажигания субботних свечей 25 июля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:09, 20:26

Тель-Авив – 19:25, 20:29

Хайфа – 19:20, 20:30

Беэр-Шева – 19:17, 20:26

Эйлат – 19:12, 20:21

На этой неделе в синагогах читают главы Торы "Матот-Масэй":

В начале главы "Матот" Моше разъясняет законы обетов и клятв, уделяя особое внимание положению женщин: когда отец или муж имеет право отменить их клятву и когда этого делать нельзя.

Далее начинается война против мидьянитян. Ополчение из 12 тысяч человек – по тысяче от каждого колена – наносит сокрушительное поражение врагу, убивая пятерых мидьянских царей, всех мужчин и чародея Билама, который ранее пытался проклясть Израиль. Моше осуждает командиров за то, что они оставили в живых женщин, виновниц аморального поведения сынов Израиля.

После подсчета и распределения военных трофеев начальники тысяч и сотен докладывают Моше об отсутствии потерь среди бойцов. В благодарность Б-гу и во искупление своих душ они приносят в Шатер откровения золотые дары.

Колена Гада и Реувена просят разрешения остаться на восточном берегу Иордана, где есть обширные пастбища для их большого стада. Сначала Моше отказывает, опасаясь повторения греха разведчиков, но после того, как они заверяют его в своем намерении сначала сражаться в Земле Израиля с хананеями, а затем вернуться, он даёт согласие.

В главе "Масэй" перечислены 42 остановки народа Израиля во время странствий по пустыне – от Исхода до последнего лагеря в степях Моава, напротив Земли Ханаан.

Кроме того, определяются границы Земли Обетованной и назначаются города-убежища – места укрытия и изгнания для тех, кто совершил непреднамеренное убийство.

Дочери Цлофхада, упомянутые ранее, выходят замуж за мужчин из своего колена Менаше, чтобы наследство их отца не переходило в другое колено.