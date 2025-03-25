Ахмад Тиби подвергся критике из-за использования посуды Кнессета для некошерной трапезы

Депутат Кнессета Ахмад Тиби вызвал обсуждение после публикации фотографии, на которой он и другие парламентарии используют посуду столовой Кнессета во время трапезы Рамадана, где подавалась некошерная еда, принесенная извне. Публикация вызвала недовольство у некоторых депутатов и сотрудников Кнессета, которые заявили, что такой поступок нарушает заведенные порядки и может задеть религиозные чувства верующих.

Организация "Бецальмо" обратилась в этическую комиссию Кнессета с требованием принять меры в отношении Тиби, заявив, что произошедшее является нарушением правил. "Это безответственный и беспрецедентный поступок. Мы требуем от этической комиссии принять серьезные меры, чтобы подобные случаи не повторялись", – заявили в организации. В канцелярии раввина Кнессета сообщили, что вопрос находится на рассмотрении.

В ответ на критику Ахмад Тиби заявил: "Если нам не предоставляют еду для трапезы сухур в месяц Рамадан, мы приносим ее сами. Мне неизвестно о каких-либо жалобах, никто нам ничего не говорил. В любом случае эти бублики вкуснее кошерной еды – это научно доказанный факт. Что же касается самого вопроса, то этот Кнессет в любом случае уже стал каханистским и, по большому счету, некошерным".

Сухур – предрассветный прием пищи в месяц Рамадана, который помогает мусульманам подготовиться к дневному посту. Он проходит перед утренней молитвой, до наступления рассвета. Вместе с вечерним ифтаром сухур заменяет традиционные приемы пищи во время поста.