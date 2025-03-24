Раввин Азриэль Ариэль: нет обязанности давать цдаку тому, кто отказывается трудиться

Азриэль Ариэль, раввин поселения Атерет, в своей новой книге "Хесед ше-бамалхут" рассматривает вопросы социальной и галахической ответственности в сфере благотворительности и помощи нуждающимся. Одна из глав книги посвящена вопросу о том, следует ли давать цдаку (милостыню) человеку, который мог бы работать, но сознательно отказывается от этого?

В интервью сайту "Аруц шева" раввин Ариэль пояснил, что в этом вопросе существуют разные мнения, но его личная позиция однозначна: "Нет обязанности оказывать значительную помощь тем, кто пренебрегает своим долгом зарабатывать на жизнь. Эти деньги он получает за счет других нуждающихся". В то же время он подчеркнул, что если человек действительно не может работать по медицинским или психологическим причинам, которые он не в силах преодолеть, то заповедь цдаки в полной мере распространяется на него: "В таком случае, конечно, есть заповедь и обязанность помогать ему с уважением".

Раввин Ариэль также затронул тему семейной ответственности перед нуждающимися: "Галаха рассматривает ближайших родственников как первых, кто должен позаботиться о бедных членах семьи. Если у них есть возможность помочь, это не обязанность общества. Только если родственники не могут или их невозможно обязать, ответственность переходит к обществу".

Раввин Азриэль Ариэль родился в 1961 году в Иерусалиме в семье известного раввина Яакова Ариэля. Является одним из основателей института "Тора ве-Арец", занимающегося изучением заповедей, связанных с Землей Израиля. Он также сыграл ключевую роль в создании музыкальной ешивы "Кинор Давид" в Атерете. Ариэль активно участвует в общественной деятельности, возглавляя Центр "Ахва" по вопросам социальной политики в рамках форума "Хотам" и выступая в поддержку традиционных семейных ценностей.