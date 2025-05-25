Сотни людей, прошедших гиюр, не могут получить официальное удостоверение

Сотни людей, завершивших процесс гиюра (принятия иудаизма) в Израиле, столкнулись с невозможностью получить официальные удостоверения, что препятствует их полной интеграции в общество. Основной причиной этой ситуации являются продолжающиеся политические разногласия внутри правящей коалиции и отсутствие постоянного главы Управления по гиюру при канцелярии премьер-министра.

В январе 2023 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху назначил раввина Йегуду Амихая временно исполняющим обязанности главы Управления. Однако в феврале того же года специальная комиссия избрала на постоянную должность раввина Авишая Тегерани. Его кандидатура вызвала возражения со стороны партии "Религиозный сионизм", что привело к сохранению временного статуса раввина Амихая. При этом его полномочия не были официально утверждены, поскольку для этого требуется подпись главы Управления

государственной службы Израиля – должность, которая также остается неутвержденной из-за решений Верховного суда (БАГАЦ).

В интервью сайту Ynet преподавательница на курсах гиюра Мерав Блаиш объяснила, что после прохождения суда, принятия заповедей и окунания в микву, человек завершает гиюр, но без официального государственного удостоверения он не может быть зарегистрирован как еврей. Отсутствие официальной подписи на удостоверениях о гиюре создает препятствия для тех, кто прошли церемонию. Они не могут получить гражданство, зарегистрировать брак, зачислить детей в религиозные школы или участвовать в государственных жилищных программах.

Раввин д-р Шауль Фарбер, глава организации "Итим", заявил, что это не просто бюрократическая задержка, а проявление системного отношения к новообращенным со стороны тех, кто заявляет о защите еврейства. Он потребовал от премьер-министра немедленно назначить главу системы гиюра и прекратить это, по его словам, "издевательство". Организация "Итим" подала апелляцию в Верховный суд, требуя немедленного вмешательства правительства и прекращения ситуации, при котором государство не признает собственный гиюр.