Портал "Мако" опубликовал прямую речь ешиботников, отказывающихся служить в армии

Журналисты портала "Мако" опубликовали материал, в котором передали прямую речь учащихся ультраортодоксальных ешив, отказывающихся служить в ЦАХАЛе, а также привели аргументы их собратьев, религиозных резервистов.

Шалом, 25-летний ученик ешивы из Бейт-Шемеша, заявил, что не может служить в армии, поскольку "она создает народ без иудаизма". Он утверждает, что служба в ЦАХАЛе – это риск духовного падения и даже "смены религии". Он считает, что требование к ультраортодоксам служить исходит из ложного утверждения о "едином народе". По его словам, сионисты и евреи – это разные понятия, это два отдельных народа, вынужденных жить на одной территории.

24-летний Рафаэль-Давид Шварцман, тоже из Бейт-Шемеша, утверждает, что армия разрушает духовную жизнь учащихся ешив. Он подчеркивает, что 7 октября армия не смогла защитить граждан, в то время как "духовная защита" – изучение Торы – действует постоянно. Он говорит, что резервисты совершают важную работу, но если бы те знали силу духовной защиты, то "пришли бы просить благословения у учеников ешив".

Шмуэль (псевдоним), 24 года, ученик ешивы "Хеврон", говорит, что Тора спасает народ так же, как и солдаты на передовой. Он считает, что перерыв в учебе ради службы невозможен: армия светская, а это ведет к "духовной деградации". Его брат Давид (тоже псевдоним) ушел из ультраортодоксального мира и сейчас находится в армии. Шмуэль считает, что брат "проиграл" и "стал менее ультраортодоксальным", но продолжает поддерживать с ним отношения.

Давид, 38 лет, брат Шмуэля, за 320 дней службы потерял работу и почти не видится с детьми. Он считает, что настоящие учащиеся ешив, действительно преданные учебе, могут не служить, но большая часть – нет. Он говорит, что харедим обязаны "взяться за носилки" и найти способ более активного участия в обороне страны – даже если это не военная, то хотя бы альтернативная служба.

Хаим-Элимелех Штракс, 37-летний ультраортодокс и боец батальона "Нецах-Исраэль", в армию пошел после того, как был отчислен из ешивы. Он резко критикует тех, кто числится в ешиве, но не учится и не работает. Несмотря на это, он не хочет, чтобы его дети служили, поскольку даже в религиозных подразделениях армия, по его мнению, вредит духовности. Отношение Штракса к неслужащим ешиботникам двойственное: он считает, что нельзя оставаться в стороне, но признает, что армия сама не готова по-настоящему интегрировать ультраортодоксов – по его мнению, им дают только "грязную работу", не продвигая на командные должности.

Ицхак Кромби – предприниматель и руководитель центров занятости и инноваций для ультраортодоксального сектора, считает, что необходимы усилия с обеих сторон – и со стороны харедим, и со стороны государства – для сближения и интеграции. Можно, по его мнению, быть ультраортодоксом и при этом служить, работать и учиться. Государство, в свою очередь, должно применять как санкции против уклоняющихся от службы, так и поощрения для служащих – например, расширить доступ к льготным жилищным программам, а также активно вести информационную работу внутри ультраортодоксального сообщества.