Проконсультировавшись с раввином, жительница Бней-Брака благополучно родила четверню

В больнице "Мааяней а-Йешуа" в городе Бней-Брак впервые в истории учреждения произошли уникальные роды: жительница города родила четверых детей – трех девочек и одного мальчика. В начале беременности врачи рекомендовали супругам провести селективную редукцию эмбрионов из-за сложного состояния беременности и высокого риска для жизни матери и плодов.

Супруги решили проконсультироваться с раввином Ицхаком Зильберштейном, который специализируется на вопросах Галахи и медицины. Зильберштейн, один из ведущих законоучителей литовского направления иудаизма и раввин района Рамат-Эльханан в Бней-Браке, является председателем галахического совета больницы "Мааяней а-Йешуа" и много лет проводит там еженедельные лекции для врачей, изучил ситуацию в деталях. Он постановил, что риск продолжения беременности без вмешательства не является критическим, и благословил супругов, чтобы все четверо детей родились здоровыми.

В прошлый четверг, перед своей очередной лекцией в больнице, раввин вновь встретился с супругами и раввином медицинского центра Йосефом Хофнером. Тогда обсуждался вопрос о необходимости стимуляции родов. Раввин Зильберштейн, внимательно выслушав врачей, рекомендовал воздержаться от вмешательства и подождать. В воскресенье утром женщина родила всех четверых детей без стимуляции. Четверня родилась абсолютно здоровой.