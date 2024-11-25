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Проконсультировавшись с раввином, жительница Бней-Брака благополучно родила четверню

время публикации: 25 ноября 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 09:50
Проконсультировавшись с раввином, жительница Бней-Брака благополучно родила четверню
Hadas Parush/Flash90

В больнице "Мааяней а-Йешуа" в городе Бней-Брак впервые в истории учреждения произошли уникальные роды: жительница города родила четверых детей – трех девочек и одного мальчика. В начале беременности врачи рекомендовали супругам провести селективную редукцию эмбрионов из-за сложного состояния беременности и высокого риска для жизни матери и плодов.

Супруги решили проконсультироваться с раввином Ицхаком Зильберштейном, который специализируется на вопросах Галахи и медицины. Зильберштейн, один из ведущих законоучителей литовского направления иудаизма и раввин района Рамат-Эльханан в Бней-Браке, является председателем галахического совета больницы "Мааяней а-Йешуа" и много лет проводит там еженедельные лекции для врачей, изучил ситуацию в деталях. Он постановил, что риск продолжения беременности без вмешательства не является критическим, и благословил супругов, чтобы все четверо детей родились здоровыми.

В прошлый четверг, перед своей очередной лекцией в больнице, раввин вновь встретился с супругами и раввином медицинского центра Йосефом Хофнером. Тогда обсуждался вопрос о необходимости стимуляции родов. Раввин Зильберштейн, внимательно выслушав врачей, рекомендовал воздержаться от вмешательства и подождать. В воскресенье утром женщина родила всех четверых детей без стимуляции. Четверня родилась абсолютно здоровой.

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