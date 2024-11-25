Раввин Меир Мазуз прокомментировал решение Международного уголовного суда

Раввин Меир Мазуз, глава ешивы "Кисе рахамим" и один из ведущих сефардских законоучителей, прокомментировал решение МУС в Гааге, выдавшего ордеры на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Раввин связал название города с фразой из субботней молитвы: "Гаага – это акроним "Вот, Я спас вас" (הֵן גָּאַלְתִּי אֶתְכֶם)".

Раввин Мазуз прокомментировал заключительные слова отрывка из субботней молитвы: "Вот спас Я вас и в конце времен, как спасал в древности, – чтобы быть вашим Богом": в конце времен – в наши дни, как в древности – в дни Моше и Аарона, которые отправились к египетскому фараону вместе с еврейскими старейшинами. "Старейшины испугались, остались только Моше и Аарон, но разве они дрожали от страха, разговаривая с фараоном? – задал раввин риторический вопрос. – Потом фараон признался: "Господь праведен, я же и мой народ виновны".

Мазуз призвал игнорировать решение суда и назвал судей МУС "проклятыми грешниками". Он выразил надежду на то, что еврейский народ победит всех врагов. "И не важно, согласны ли на это Америка и другие страны, – подчеркнул раввин. – Всевышний даст нам силы преодолеть всех преступников и злодеев. Как было в древности, так будет и сейчас".