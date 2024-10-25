Время зажигания субботних свечей 25 октября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:15, 18:32

Тель-Авив – 17:35, 18:33

Хайфа – 17:25, 18:32

Беэр-Шева – 17:38, 18:34

Эйлат – 17:29, 18:35

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Берешит":

В первой главе Торы описано сотворение мира Богом за шесть дней. В первый день Бог создает свет и тьму. На второй день Он формирует небеса, разделяющие "верхние воды" и "нижние воды". Третий день ознаменован появлением суши, на которой по Его велению вырастают растения и деревья. В четвертый день Бог устанавливает солнце, луну и звезды, которые должны служить ориентирами для отсчета времени и источниками света. На пятый день Он творит птиц и рыб, а в шестой — наземных животных и человека. На седьмой день Бог завершает творение и освящает его как день покоя.

Создав человека из праха земли, Бог вдыхает в него "душу живую". Первоначально человек был един, но Бог, видя, что "нехорошо быть человеку одному", отделяет от него часть и создает женщину, установив между ними брачный союз.

Адам и Хава (Ева) помещаются в Ган-Эден (Райский сад) и получают указание не есть плоды с Древа познания добра и зла. Однако Змей соблазняет Хаву нарушить запрет, и она дает плод Адаму. Этот поступок приводит к утрате бессмертия, и они изгоняются из Ган-Эдена.

Хава рождает двух сыновей: Каина и Эвеля (Авеля). В конфликте Каин убивает Эвеля и в наказание становится вечным скитальцем. Позже у Адама рождается третий сын — Шет, чьим потомком через десять поколений становится Ноах (Ной), единственный праведник в развратившемся мире.