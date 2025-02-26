В школе "Оэль Шем" ученик был отстранен из-за надевания тфилин

В средней школе "Оэль Шем" в Рамат-Гане разгорелся конфликт после того, как директор учебного заведения Исраэль Виложни отстранил ученика за то, что он надевал тфилин (филактерии) на территории школы.

Изначально группа учащихся организовала сбор средств на покупку тфилин, чтобы во время перемен любой желающий мог выполнить этот религиозный обряд. В течение двух месяцев ученики собирали небольшие пожертвования и, в конечном итоге, приобрели первый комплект. Во время перемен выстраивалась очередь из желающих надеть тфилин. Однако администрация школы восприняла это негативно. По словам одного из учеников, учителя начали срывать объявления, рассказывавшие о проекте.

Кульминацией конфликта стало отстранение девятиклассника, который разместил стенд для надевания тфилин возле своего класса. В сети появилось видео, на котором видно, как директор школы спорит с учениками, утверждая, что надевать тфилин на территории школы запрещено. Организатору инициативы вынесли предупреждение.

Муниципалитет Рамат-Гана выступил с официальным заявлением: "Нет никакого запрета на надевание тфилина в школе "Оэль Шем". Напротив, в прошлом году администрация разрешила установить специальную зону для учеников, желающих соблюдать традицию. Однако в этот раз дополнительная точка была организована без согласования, что противоречит школьным правилам. Временно принято решение убрать её до завершения внутреннего разбирательства".

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама-а-Коэн также прокомментировал ситуацию: "Пока я мэр, каждый ученик может приносить тфилин в школу и надевать его. Однако не стоит делать выводы, не услышав обе стороны. Я жду разъяснений от отдела образования и приму решение, если останутся разногласия".

Министра образования Йоав Киш, чей сын также учится в "Оэль Шем", заявил, что не может вмешиваться в этот случай из-за конфликта интересов, но подчеркнул: "Пока я возглавляю Министерство образования, право надевать тфилин в любой школе Израиля будет сохранено".