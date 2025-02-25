Раввин Лиор Энгельман: почему заложников освобождают в шаббат?

В посте под заголовком "Почему именно в шаббат?" раввин написал: "Честно говоря, я не могу понять, почему заложников освобождают именно в шаббат. Если речь идет о военной операции, когда появляется тактическая возможность – это правильно! Ликвидировать террористических лидеров в святой день – это большая заповедь. Но если день освобождения определяется случайно и почему-то всегда выпадает на шаббат – это выглядит так, словно этот день для кого-то вообще не имеет значения".

Раввин Энгельман подчеркивает, что израильтяне должны дорожить днем покоя, который они подарили всему миру. Он признает, что нарушение шаббата ради спасения жизни оправдано, но задается вопросом, почему освобождение нельзя организовать на два дня раньше: "А если еврейская идентичность недостаточно весома в этом вопросе, подумайте хотя бы о матерях заложников, для которых шаббат стал днем боли и надежды. Они держатся за него изо всех сил". Завершая свою мысль, раввин призывает учитывать этот аспект при дальнейших усилиях по освобождению пленников.

Раввин Лиор Энгельман, принадлежащий к направлению религиозного сионизма, – автор нескольких художественных и религиозных книг, а также песен для музыканта Ханана Бен-Ари.