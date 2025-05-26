Раввин Исраэль Ариэль выступил против запрета посещать Храмовую гору

В преддверии Дня Иерусалима 25 раввинов, представляющих религиозный сионизм, призвали евреев отказаться от восхождения на Храмовую гору. Однако, по мнению раввина Исраэля Ариэля, этот призыв противоречит истории, реальности и галахическим принципам.

Раввин пишет, что вместо того чтобы отмечать освобождение Храмовой горы в 1967 году строительством Храма и принесением благодарственной жертвы, эти раввины фактически отдаляют еврейский народ от святыни. Их позиция, по словам Ариэля, больше напоминает антисионистскую идеологию Сатмарского хасидизма, чем истинный сионизм, цель которого – возвращение Божественного Присутствия в Сион.

Раввин подчеркивает, что Главный раввинат Израиля никогда официально не запрещал восхождение на Храмовую гору. Более того, в прошлом при Главном раввинате даже разрабатывался проект строительства синагоги на территории Храмовой горы, что свидетельствует о признании важности этого места для еврейского народа.

Ариэль отмечает растущее движение евреев, посещающих Храмовую гору (около 50 000 в год), включая как религиозных сионистов, так и ультраортодоксов. В заключение раввин призывает подписавшихся под письмом раввинов признать ошибку и отказаться от ложных утверждений, вводящих общественность в заблуждение. Он также выражает надежду, что сторонники Храма продолжат работу по реализации видения раввина Авраама-Ицхака Кука, стремившегося к созданию государства, центром которого станет возрожденный Храм.

На прошлой неделе группа ведущих раввинов религиозного сионизма опубликовала открытое письмо с призывом прекратить восхождения на Храмовую гору, особенно во время войны. Авторы письма утверждают, что такие действия не укрепляют суверенитет Израиля, а наоборот – ослабляют его, провоцируя напряженность и играя на руку врагам, таким как ХАМАС, который использует образ Аль-Аксы в пропаганде.

Раввины подчеркивают, что позиция Главного раввината Израиля (начиная с раввина Кука) категорически запрещает вход на территорию Храмовой горы из-за риска нарушения святости места, законов ритуальной чистоты и заповеди благоговения перед Храмом. Они критикуют туризм, фотосессии и акции протеста на горе, называя это "кощунством", и призывают проявлять уважение к святыне "со страхом и трепетом", сохраняя дистанцию. Письмо подписали более 20 авторитетных раввинов, включая Шломо Авинера, Эли Садана, Цви Тау и других.

Раввин Исраэль Ариэль участвовал в Шестидневной войне и был среди первых, кто достиг Стены Плача после освобождения Иерусалима. В 1983 году основал Институт Храма, занимающийся подготовкой к восстановлению Храма, включая изготовление священных сосудов и изучение законов, связанных с храмовой службой. Он активно выступает за восхождение евреев на Храмовую гору в соответствии с галахическими нормами.