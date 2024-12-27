Время зажигания субботних свечей 27 декабря 2024 года

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут). Сначала зажигают ханукию, а затем - субботние свечи.

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Микец":

Йосеф выходит из заточения благодаря тому, что фараон видит сны о семи тучных коровах, поглощенных семью тощими, и о семи полных колосьях, поглощенных семью иссохшими. Йосеф истолковывает сны, объясняя, что Египет ждут семь лет изобилия, за которыми последуют семь лет голода, и предлагает фараону запасать хлеб в годы изобилия. Впечатленный мудростью Йосефа, фараон назначает его правителем Египта. Йосеф женится на Аснат, дочери Потифара, и становится отцом двоих сыновей: Менаше и Эфраима.

Когда голод распространяется на соседние земли, единственным источником продовольствия становится Египет. Десять братьев Йосефа отправляются туда, чтобы купить хлеб. Самый младший, Биньямин, остается дома, так как Яаков опасается за его жизнь. Йосеф узнает братьев, но они его не узнают. Он обвиняет их в шпионаже и требует привести Биньямина, чтобы доказать правдивость их слов, удерживая Шимона в заложниках.

Яаков отпускает Биньямина только после того, как Йеуда берет на себя полную ответственность за его безопасность. По прибытии в Египет Йосеф радушно принимает братьев, освобождает Шимона и приглашает их на пир в свой дворец. Однако затем он тайно прячет свой серебряный кубок в мешке Биньямина. Утром, когда братья отправляются домой, их догоняют, возвращают обратно и находят кубок. Йосеф заявляет, что отпустит всех, кроме Биньямина, который должен остаться его рабом.

В тюрьме Йосеф знакомится с двумя царедворцами фараона — главным виночерпием и главным пекарем, попавшими в немилость. Оба видят тревожные сны, и Йосеф толкует их: виночерпий будет восстановлен в должности через три дня, а пекаря казнят. Всё происходит по его словам. Йосеф просит виночерпия вспомнить о нём перед фараоном, но тот забывает об этом.