Бывший гендиректор Лиги против диффамации: "Я ошибался, протестуя против общественного зажжения ханукии"

Абрахам Фоксман, бывший генеральный директор Лиги против диффамации, признал свою ошибку в отношении борьбы против установки общественных ханукий. Его заявление прозвучало на фоне празднования 50-летия со дня зажигания ханукии в Филадельфии в 1974 году.

Идея покойного Любавического ребе Менахема-Мендла Шнеерсона зажигать ханукальные свечи на улице, чтобы напомнить всем о чуде Хануки, была встречена критикой со стороны некоторых еврейских организаций, в том числе Лиги против диффамации и Американского еврейского конгресса. Они считали, что это нарушает принцип разделения религии и государства. Борьба продолжалась до решения Верховного суда США в 1980-х годах, который встал на сторону Хабада.

Фоксман, возглавлявший Лигу против диффамации с 1987 по 2015 год, долгое время был одним из главных оппонентов размещения ханукии в общественном пространстве. Однако накануне Хануки он отреагировал на статью о 50-летии со дня первого зажжения ханукии в Филадельфии словами: "Я ошибался все эти годы".

Ранее подобное признание сделал Артур Герцберг, один из руководителей Американского еврейского конгресса. Он сказал: "Мы думали, что евреи должны оставаться евреями дома, а на улице быть обычными гражданами. Ребе же считал, что, будучи евреем на улице, ты станешь лучше и дома. Он был прав, а мы ошибались". Сегодня, спустя полвека, в мире проходит около 15 000 публичных церемоний зажигания ханукии.