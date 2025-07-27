Жителям дома в Модииин-Илите выставлен счет за засор канализации из-за выброшенных повесток

По сообщению сайта "Харедим10", в одном из жилых домов в ультраортодоксальном городе Модиин-Илит было размещено объявление от имени комитета жильцов, в которой сообщается о начислении дополнительного сбора в размере 1800 шекелей. Сумма распределена между всеми жителями дома – для покрытия расходов на устранение засора в канализации.

Согласно сообщению, причиной засора стала массовая утилизация повесток на призыв в армию – вместе с конвертами – через унитаз. Жильцы, как указано в объявлении, действовали по рекомендации бывшего сефардского главного раввина Израиля, раввина Ицхака Йосефа, который призвал уничтожать повестки подобным образом.

Комитет дома, ссылаясь на консультации с раввинами, рекомендует впредь сжигать повестки (например, в консервной банке) или разрывать их на мелкие кусочки перед выбрасыванием, чтобы избежать дальнейших технических проблем. Также в объявлении содержится призыв воспринимать уничтожение повесток как религиозный акт, направленный на сохранение еврейской идентичности. В заключение авторы предложили "посвятить заслуги этого поступка спасению и защите наших братьев, особенно солдат, находящихся в опасности, и пленных, томящихся в неволе".

В декабре 2024 года раввин Ицхак Йосеф, бывший главный сефардский раввин Израиля и один из духовных лидеров партии ШАС, выступил с резкой речью против призыва ультраортодоксальных юношей в армию. Обращаясь к учащимся ешив, он призвал их не подчиняться вызовам военкомата и в случае получения повестки "порвать ее, выбросить в унитаз и смыть воду". По словам раввина, отказ от службы и продолжение изучения Торы – это обязанность верующего еврея, а опасения перед государственными структурами излишни: "Не бойтесь, Всевышний с вами", – подчеркнул он.