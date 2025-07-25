Командир батальона "Нецах-Йегуда" дал подробное интервью о призыве ультраортодоксов

Подполковник Йоси Леви, командир ультраотодоксального батальона "Нецах-Йегуда", дал интервью в рамках подкаста "Гикономи", в котором рассказал ведущему Реэму Шерману о специфике призыва ешиботников в ЦАХАЛ.

По словам Леви, большинство ультраортодоксов убеждены: изучение Торы – главная защита еврейского народа. Исторически сложилось, что после Холокоста община сосредоточилась на восстановлении мира Торы, а армия воспринимается как светское учреждение. Кроме того, харедим опасаются, что служба подорвет их религиозные устои.

После 7 октября 2023 года отношение части харедим к армии начало меняться. Йоси Леви отмечает, что страх за безопасность страны перевешивает прежние стереотипы. Однако системный прирост числа призывников пока незначителен: сегодня в ЦАХАЛе служат около 3500 ультраортодоксов, тогда как потенциально годных – десятки тысяч.

В интервью Йоси Леви подчеркивает ключевые различия между ультраортодоксами (харедим) и религиозными сионистами. По его словам, религиозные сионисты видят в государстве Израиль начало мессианского избавления ("атхальта де-геула") и считают службу в армии священным долгом. В отличие от них, харедим живут с ощущением, что евреи все еще находятся в изгнании, а потому их главная задача – изучение Торы, а не защита страны. Леви отмечает, что религиозные сионисты легко интегрируются в армию и светское общество, но при этом нередко поступаются идентичностью, тогда как ультраортодоксы сознательно возводят барьеры, опасаясь ассимиляции.

Для расширения призыва в 2024 году была создана отдельная бригада "Хашмонаим", полностью адаптированная для нужд ультраортодоксов. Леви уверен: такие подразделения – ключ к компромиссу, так как позволяют совмещать службу с религиозными практиками.

Йоси Леви работает над решением вопроса призыва ультраортодоксов через законодательные инициативы. Он поддерживает тесный контакт с ключевыми фигурами, включая депутатов от ультраортодоксальных партий. В его книге "Умрем, но не призовемся?" (с вопросительным знаком), получившей поддержку как ультраортодоксального министра, так и экс-главы генштаба Гади Айзенкота, предлагаются конкретные шаги: четкие квоты, баланс между службой и изучением Торы и подготовительные курсы для призывников.

Подполковник Леви подчеркивает, что многие молодые ультраортодоксы, формально числящиеся в ешивах, фактически не учатся. Именно их, по его мнению, следует призывать в первую очередь. Леви также указывает на прямую связь между службой и интеграцией харедим в экономику. По статистике, ультраортодоксы, прошедшие армию, зарабатывают почти как светские израильтяне, тогда как остальные – в среднем вдвое меньше.

Йоси Леви вырос в ультрарелигиозной семье в иерусалимском районе Гиват-Шауль. Он учился в хедере, затем в одной из крупнейших ешив "Мир". С детства ему внушали, что изучение Торы – единственный достойный путь, а служба в армии считается предательством веры. В интервью он признался, что в хедере и ешиве его обучали лишь основам арифметики (до уровня таблицы умножения), а об истории Израиля или науках не было и речи.

Ежедневные многочасовые занятия в ешиве не приносили ему удовлетворения. Когда старший брат Йоси заявил, что "лучше умереть, чем служить", а другой брат, напротив, предложил рассмотреть программу "Нахаль хареди", Леви увидел в армии шанс вырваться из замкнутого круга. Его привлекла не столько идея защиты страны (что не является частью воспитания харедим), сколько возможность ведения активной жизни. Ключевую роль сыграла встреча с представителем Минобороны, убедившим его, что можно оставаться религиозным и находясь в армии.

Леви присоединился к батальону "Нецах-Йегуда", созданному для ультраортодоксов. Первое время родители принципиально не посещали армейские церемонии, в которых он участвовал. Однако со временем он стал одним из лучших бойцов, прошел офицерские курсы и дослужился до звания подполковника.

После армии Йоси Леви самостоятельно освоил школьную программу, затем получил степень бакалавра по математике и степень магистра в сфере публичной политики. Особые проблемы для него представляли английский язык и светские дисциплины – их пришлось осваивать с нуля. Он подчеркивает: отсутствие светского образования в ультраортодоксальных школах создает культурный вакуум, мешающий харедим интегрироваться в израильское общество даже при желании.