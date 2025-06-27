Время зажигания субботних свечей 27 июня 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:13, 20:31

Тель-Авив – 19:29, 20:34

Хайфа – 19:25, 20:35

Беэр-Шева – 19:21, 20:31

Эйлат – 19:16, 20:25

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Корах":

Глава "Корах" рассказывает о восстании, поднятом Корахом – левитом из племени Кеат – против авторитета Моше и Аарона. Вместе с ним восстали Даатан, Авирам и двести пятьдесят начальников общины, требуя уравнения в святости: "Вся община – свята, и почему вы возвышаетесь над народом Господа?" Моше предлагает им испытание: каждый возьмёт кадильницу с воскурениями, и Бог Сам укажет, кого Он избрал. Земля разверзается и поглощает Кораха и его соратников, а с неба сходит огонь и сжигает приносящих воскурения.

Несмотря на это чудесное вмешательство, народ обвиняет Моше в гибели "народа Господня". В ответ Всевышний насылает мор, и только вмешательство Аарона, который приносит воскурения и встаёт между живыми и мёртвыми, останавливает эпидемию. Чтобы окончательно подтвердить избрание Аарона на роль первосвященника, Всевышний велит каждому из вождей колен принести жезл. Наутро расцветает жезл Аарона, покрываясь цветами и миндалём.

Глава завершается указаниями о святости службы левитов и коэнов, и о порядке приношения десятины. Всевышний устанавливает, что только коэны могут приближаться к Святилищу, и объясняет, как должны распределяться священные дары. Эти законы подчеркивают особую роль каждого в народе Израиля и необходимость уважать установленную Богом иерархию.