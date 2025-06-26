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Традиции

Религиозные певицы победили в суде и провели концерт для женщин

время публикации: 26 июня 2025 г., 00:16 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 16:13
Религиозные певицы победили в суде и провели концерт для женщин
Miriam Alster/Flash90

В культурном центре "Анав" в Тель-Авиве прошел концерт, в котором приняли участие религиозные певицы Шарон Ротер и Дин-Дин Авив. Мероприятие, предназначенное исключительно для женщин, стало результатом двухлетней судебной борьбы, завершившейся в пользу артисток.

Руководство центра "Анав" изначально отказалось предоставить площадку для женского концерта, заявив, что такой формат противоречит идеологии заведения. Однако певицы подали иск, и после затяжного разбирательства суд утвердил проведение музыкального вечера, посвященного женской и еврейской творческой самореализации, без ограничений для исполнительниц и с уважением к религиозным принципам.

В первом концерте Шарон Ротер исполнила свои композиции и представила новую песню на музыку известного рок-музыканта Берри Сахарова, который также появился на сцене. Их совместное участие было одобрено раввином Шмуэлем Элиягу при условии, что Ротер и Сахаров не будут петь одновременно.

Во втором отделении вечера выступила Дин-Дин Авив вместе со своей матерью, певицей Ализой Авив. Организаторы сообщили, что концерт прошел в тёплой и уважительной атмосфере, без каких-либо инцидентов.

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