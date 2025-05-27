Импортер кошерного мяса из Уругвая подал иск против Главного раввината

Импортер продуктов питания Neto Malinda подал иск в Верховный суд Израиля (БАГАЦ) против решения Главного раввината запретить на год забой скота на единственном в Уругвае заводе Sirsil, поставляющем компании мясо "мехадрин" (по самым высоким стандартам кашрута).

Причиной запрета стало обнаружение полтора года назад партий некошерного мяса, маркированных как кошерные. По данным раввината, инцидент произошел в ночное время и связан с действиями одного из уполномоченных работников завода, который, как подозревается, допустил ложную маркировку продукции.

В результате Neto Malinda осталась без поставок мяса под сертификатом "БАДАЦ а-рав Ланда", а запрет, введенный за неделю до начала сезона забоя, не оставил компании времени на поиск альтернативного поставщика. Компания предупреждает о крупных финансовых потерях, риске потери доли рынка и ущербе для репутации. По мнению импортера, израильские потребители могут столкнуться с дефицитом кошерного мяса, особенно перед осенними праздниками.

В свою очередь, Главный раввинат настаивает на санкциях, чтобы предотвратить повторение нарушений такого рода.