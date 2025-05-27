x
27 мая 2025
|
последняя новость: 10:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 мая 2025
|
27 мая 2025
|
последняя новость: 10:40
27 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Импортер кошерного мяса из Уругвая подал иск против Главного раввината

время публикации: 27 мая 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 10:46
Импортер кошерного мяса из Уругвая подал иск против Главного раввината
Michael Giladi/Flash90

Импортер продуктов питания Neto Malinda подал иск в Верховный суд Израиля (БАГАЦ) против решения Главного раввината запретить на год забой скота на единственном в Уругвае заводе Sirsil, поставляющем компании мясо "мехадрин" (по самым высоким стандартам кашрута).

Причиной запрета стало обнаружение полтора года назад партий некошерного мяса, маркированных как кошерные. По данным раввината, инцидент произошел в ночное время и связан с действиями одного из уполномоченных работников завода, который, как подозревается, допустил ложную маркировку продукции.

В результате Neto Malinda осталась без поставок мяса под сертификатом "БАДАЦ а-рав Ланда", а запрет, введенный за неделю до начала сезона забоя, не оставил компании времени на поиск альтернативного поставщика. Компания предупреждает о крупных финансовых потерях, риске потери доли рынка и ущербе для репутации. По мнению импортера, израильские потребители могут столкнуться с дефицитом кошерного мяса, особенно перед осенними праздниками.

В свою очередь, Главный раввинат настаивает на санкциях, чтобы предотвратить повторение нарушений такого рода.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 08 января 2024

Военный раввинат опубликовал правила соблюдения кашрута для солдат в Газе