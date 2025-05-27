В школах расширят преподавание еврейской традиции и Танаха

Министр образования Йоав Киш объявил о запуске новой национальной программы "Шорашим" ("Корни"), цель которой – укрепление еврейской и сионистской идентичности среди школьников. Реализация инициативы начнется с нового учебного года.

Согласно плану, все ученики четвертых классов будут проходить обязательное тестирование по вопросам еврейской традиции в рамках экзаменов МЕЙЦАВ. Во всех возрастных группах вводится минимум один час в неделю, посвященный изучению Танаха. Кроме того, курс по родиноведению вновь становится обязательным с первого по шестой классы по всей стране.

Изменения коснутся и образовательной платформы ГЕФЕН: если ранее школы были обязаны включать еврейский контент лишь на 1% от общего объема учебных программ, то с нового года этот показатель возрастет до 4%. Также планируется создать специальный онлайн-портал по изучению Танаха и провести повышение квалификации в сфере еврейской идентичности и наследия для более чем 1600 учителей

Ряд ранее факультативных мероприятий становится частью обязательной программы. Это, в частности, поездки в Иерусалим по программе "Наале лИрушалаим", экскурсии по маршрутам, связанным с библейской историей, посещение национальных памятных мест, межпоколенческое обучение, составление семейного генеалогического древа.

По словам Йоава Киша, речь идет не просто о реформах, а о системном изменении подхода: еврейская идентичность больше не должна зависеть от предпочтений конкретной школы или учителя. Киш отметил, что трагические события 7 октября продемонстрировали, насколько важно формировать устойчивую национальную и культурную самоидентификацию у подрастающего поколения.