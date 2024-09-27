Время зажигания субботних свечей 27 сентября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:48, 19:04

Тель-Авив – 18:08, 19:05

Хайфа – 17:59, 19:05

Беэр-Шева – 18:10, 19:05

Эйлат – 18:00, 19:04

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главы Торы "Ницавим" и "Вайелех".

Глава «Ницавим» затрагивает ключевые принципы иудаизма. Единство народа Израиля: «Сегодня вы все стоите пред Всевышним – главы колен ваших, старейшины, надсмотрщики, каждый еврей; дети, жены и пришельцы среди вас, от дровосека до водоноса». Будущее Избавление: Моше предупреждает о грядущем изгнании и опустошении Страны, если народ Израиля отвернется от законов Всевышнего. Однако он также пророчествует о том, что в конце концов «ты вернешься к Всевышнему, и Он возвратит изгнанников твоих, собрав тебя от всех народов. Даже если твои изгнанники будут на краю неба, оттуда Он соберет и приведет тебя в землю, которой владели твои предки».

Актуальность и доступность Торы: «Эта заповедь, которую я даю тебе сегодня, не скрыта от тебя и не далека. Не на Небесах она... И не за морем... Но близко к тебе это слово: на твоих устах и в твоем сердце, чтобы его исполнять». Свобода выбора: «Смотри, Я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло, ибо заповедую любить Всевышнего, следовать Его путями и соблюдать Его заповеди... Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие – выбери же жизнь!»

Глава «Вайелех» описывает события последнего дня жизни Моше. Лидер еврейского народа передает руководство Йеошуа, завершает написание Торы и вручает её свиток левитам для хранения в ковчеге Завета. Дается заповедь всеобщего собрания: каждые семь лет, на праздник Суккот первого года цикла шмиты, весь еврейский народ – мужчины, женщины и дети – должен собираться в Иерусалимском Храме, где царь будет читать для них Тору. Глава завершается предсказанием о том, что народ Израиля нарушит завет Всевышнего, из-за чего Бог сокроет Свой лик, но Тора никогда не будет забыта потомками.