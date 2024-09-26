Раввин Йосеф-Цви Римон: после выступления в ООН Нетаниягу может вернуться в Израиль в шаббат

В интервью сайту "Кипа" Йосеф-Цви Римон, раввин Гуш-Эциона и глава бейт-мидраша иерусалимского академического колледжа "Лев", заявил, что с галахической точки зрения, премьер-министр Биньямин Нетаниягу может вылететь в Израиль в шаббат после выступления в ООН. По мнению раввина, выступление Нетаниягу подпадает под законы "пикуах нефеш" (угрозы для жизни, при которой отменяется часть запретов Торы).

Раввин Римон отметил: "Я не вникаю во все детали, но одно ясно: выступление премьер-министра является частью ведения войны, полностью подпадая под определение "пикуах нефеш". Война включает не только физическое спасение жизней, но и укрепление нашего международного положения, а также способность получить дипломатическую и материальную поддержку. Всё это неотъемлемая часть военных усилий".

По мнению раввина Гуш-Эциона, речь премьер-министра может повлиять на важные политические решения, экономическую и военную поддержку, а также на легитимность оборонительных действий ЦАХАЛа. Всё это, в конечном счете, напрямую влияет на жизнь израильских граждан и солдат. Поэтому, если есть необходимость в полете в шаббат (туда или обратно), это разрешено, так как укрепление позиции Израиля на ООН – это полноценная оперативная потребность.

Выступление Нетаниягу запланировано на ближайшую пятницу. В связи с обострением на северной границе премьер-министр планировал вернуться в субботу. Ранее ультраортодоксальная партия "Яадут а-Тора" выразила протест против этих планов, заявив, что следует избегать нарушения шаббата, и что в ООН Биньямина Нетаниягу может заменить кто-нибудь другой.