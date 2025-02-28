Время зажигания субботних свечей 28 февраля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:56, 18:13

Тель-Авив – 17:15, 18:15

Хайфа – 17:06, 18:14

Беэр-Шева – 17:18, 18:15

Эйлат – 17:08, 18:15

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Трума":

Всевышний повелел еврейскому народу принести дары — пятнадцать различных материалов: золото, серебро, медь; шерсть синюю, пурпурную и красную; лен, козью шерсть, бараньи шкуры, окрашенные в красный цвет, и шкуры тахаша; дерево шитим, оливковое масло, благовония, ониксовые камни и драгоценные самоцветы. Из этих материалов, как сказал Бог, им предстоит создать Святилище, чтобы Он мог пребывать среди них: "Пусть они сделают Мне Святилище, и Я буду жить среди них!"

На вершине горы Синай Моше получил детальные указания о том, как устроить это жилище для Бога, чтобы его можно было разбирать, переносить и снова возводить во время странствий по пустыне.

В самом священном помещении — Святая Святых — за искусно сотканной завесой находился Ковчег Завета, содержащий Скрижали с высеченными на них Десятью Заповедями. Крышку Ковчега украшали фигуры крылатых Крувим, выкованных из чистого золота. Внешнее помещение Святилища включало Менору — золотой семисвечник — и золотой Стол, на котором размещались приношения хлебов.

Три стены Святилища состояли из 48 вертикальных балок, покрытых золотом и установленных в серебряные подножия. Само строение укрывалось тремя слоями покрытий: разноцветными полотнищами из шерсти и льна, козьей шерстью и внешним слоем из бараньих и тахашевых шкур. Переднюю сторону Святилища закрывала вышитая завеса, висящая на пяти столбах.

Во дворе Святилища располагался бронзовый Жертвенник. Сам двор был огражден полотнищами из льняной решетчатой ткани, подвешенными на серебряных крючках к шестидесяти столбам, украшенным серебряными ободьями и установленным на медные подножия.