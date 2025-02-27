По ТВ будет показан фильм о жестокости в системе ультраортодоксального образования

В воскресенье состоится премьера документального фильма "Хедер" режиссера Мени Филипа. Картина проливает свет на скрытую сторону ультраортодоксального образования, рассказывая о физическом и психологическом насилии, которому подвергались дети в учебных заведениях.

Фильм представляет собой личное исследование Филипа, который вырос в ультраортодоксальной среде и столкнулся с насилием в школьные годы. Долгое время он верил, что такие методы остались в прошлом, но после публикации его поста в соцсетях к нему поступили сотни свидетельств, доказывающих обратное.

"Хедер" включает откровенные интервью с бывшими учениками, которые делятся своими воспоминаниями. Один из них рассказал, что учитель бил его железной линейкой, другой – что ему заклеивали рот скотчем после того, как заставляли съесть острый перец. Третий вспоминал, как его связывали пластиковыми стяжками. Фильм раскрывает, как эти жестокие методы воспитания повлияли на судьбы пострадавших и на общество в целом.

Мени Филип, ранее известный как исполнитель хасидской музыки, в начале 2000-х покинул религиозный мир и посвятил себя кинематографу. Его предыдущие работы, включая "И был вечер, и было утро" и "Свадьба Яэли", поднимали темы, связанные с выходом из ультраортодоксальной среды.