"Галей ЦАХАЛ": менее 4% военнообязанных ультраортодоксов откликнулись на повестки

По данным журналиста радиостанции "Галей-ЦАХАЛ" Йоэля Брима, несмотря на 3000 повесток, отправленных в последние месяцы молодым людям из ультраортодоксального сектора, на призыв откликнулись лишь около 100 человек – это менее 4% от общего числа. По словам высокопоставленного представителя армии, ответственного за призыв ультраортодоксов, пока нет признаков увеличения отклика с момента начала в июле кампании по рассылке повесток.

Отдел кадров ЦАХАЛа ставит целью призвать 4800 ультраортодоксов в течение года. Однако, на данный момент эта цель представляется труднодостижимой, поскольку большинство адресатов повесток, которые не учатся в ешивах, а работают, не явились на призывные пункты. Армия намерена повторно направить повестки уклонистам и, при отсутствии реакции, принять в их отношении дополнительные меры.

Один из молодых людей, дважды не ответивший на повестки, сообщил Бриму, что теперь ему запрещен выезд за границу. "Я жду, что политики решат эту проблему за меня. Я не собираюсь служить", – заявил он.