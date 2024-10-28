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Газета "Иерусалимского крыла" раскритиковала проведение атаки на Иран в шаббат

время публикации: 28 октября 2024 г., 07:00 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 19:57
Газета "Иерусалимского крыла" раскритиковала проведение атаки на Иран в шаббат
Yonatan Sindel/Flash90

Газета "Пелес", являющаяся печатным органом радикального ультрарелигиозного движения "Иерусалимское крыло", раскритиковала прошедшую в субботу атаку на иранские военные объекты. По мнению авторов колонки, военная операция, которая была запланирована ранее и откладывалась, не должна была реализовываться в священный для иудаизма день.

"Пелес" отмечает, что из-за этого многие рядовые граждане нарушили шаббат, следя за освещением событий в СМИ и официальными комментариями. В статье подчеркивается, что за последнее время это уже не первый случай, когда военные операции целенаправленно назначаются на субботу. По мнению колумнистов, это не подпадает под определение "пикуах нефеш" – угрозы для жизни, когда разрешается нарушать шаббат.

В колонке также подвергается критике израильское правительство, которое, по словам авторов, будучи формально правым, проводит леволиберальную и антирелигиозную политику. В заключение газета обвинила "погрязшую в грехе" власть в намеренном увеличении числа нарушений субботы и процитировала сказанное пророком Йешаягу (Исайей): "Горе тем, кто обольщен грехом и, словно впрягшись в повозку, тянет за собой беззаконие".

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