Раввин Илай Офран о противоречиях в ультраортодоксальном подходе к призыву ешиботников

Раввин Илай Офран, который в очередной раз был призван резервистом на фронт, написал пост о противоречиях в ультраортодоксальной идеологии, выступающей против призыва ешиботников. Офран, представляющий либеральные круги религиозного сионизма, перечисляет ряд противоречащих заявлений, которые были сделаны лидерами ультраортодоксов: "Тора защищает еврейский народ", но при этом за провал 7 октября несут ответственность исключительно силовые структуры.

Офран продолжил перечисление: армия постоянно мобилизует резервистов, но при этом ультраортодоксальные ешивы спокойно уходят на каникулы в межсезонье "бейн а-зманим". Их лидеры утверждают, что те, кто учат Тору, ни при каких обстоятельствах не могут быть призваны в армию, но они также выступают и против призыва тех, кто не учится в ешивах. "Выдающиеся ученики не могут быть призваны в армию, потому что им нужно стать знатоками Торы, а бездельники не могут быть призваны, потому что в армии они еще больше развратятся", – иронизирует автор поста.

Когда ЦАХАЛ говорит о необходимости в дополнительных человеческих ресурсов, включая ультраортодоксов, община обвиняет ее в политическом давлении. Когда же армия не выражает такую необходимость, представители ультрарелигиозного сектора заявляют: "Видите, даже армия считает, что мы ей не нужны". Звучат призывы к единству, но представители ультраортодоксальных кругов отказываются служить в одной армии с представителями светского общества.

Илай Офран отмечает, что аргумент о необходимости изучать Тору приводит нас к парадоксу: если Тора – это нечто, что учат всю жизнь, чтобы защитить народ, то почему в 26 лет, по достижении возраста освобождения от призыва, большинство ультраортодксов заканчивает своё обучение и выходит на рынок труда? Другой аргумент, звучащий в пользу уклонения от армии, связан с присутствием женщин в армии. Однако женщины, работающие в организациях "Маген Давид адом" и "Яд-Сара" [и пересекающиеся там с ультраортодоксальными мужчинами], – это нормально.

В завершение поста раввин Офран призвал членов правящей коалиции не поддерживать Закон о призыве, который де-факто освободит учеников ультраортодоксальных ешив от необходимости служить в ЦАХАЛе: "Уклонисты, которые поворачиваются к нам спиной, получат все возможные привилегии и льготы. Не голосуйте за этот позорный закон. Не становитесь соучастниками этого акта предательства".