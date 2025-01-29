Раввин Цви Тау: пожары в США произошли из-за женщин, продвигающих идеологию ЛГБТ

Раввин Цви Тау, глава религиозно-сионистской ешивы "Ар-Амор", в ходе беседы прокомментировал недавние пожары, произошедшие в Лос-Анджелесе. "Америка навязывает нам культуру постмодерна. Гордость Америки – это Голливуд, вся нечистота Америки, загрязняющая мир, идет из Лос-Анджелеса", – заявил Тау.

Он высказался о причинах, по его мнению, приведших к распространению пожаров: "В Лос-Анджелесе неделю бушевали пожары, целые районы, где жили сотни тысяч людей, сгорели дотла, и они не смогли потушить огонь, потому что пожарные службы переданы женщинам".

"Эти женщины занимаются в основном не пожаротушением, а продвижением однополых отношений – этим они занимаются весь день с утра до вечера. Они разукрасили всю пожарную технику и автомобили этими флагами. В итоге заявили, что воды нет. Днями напролет пожары не тушили", – заключил раввин Цви Тау.