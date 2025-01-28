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Традиции

Хабадники-военнослужащие могут быть отчислены из бригады "Хашмонаим" из-за ритуального омовения

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 28 января 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 11:32
Хабадники-военнослужащие могут быть отчислены из бригады «Хашмонаим» из-за ритуального омовения
Michael Giladi/Flash90

Четыре солдата-хабадника из бригады "Хашмонаим" оказались под угрозой отчисления из армии. Причиной стало их желание провести ритуальное омовение в источнике недалеко от базы. В Хабаде принято совершать такие омовения перед утренней молитвой.

По сообщениям, командир бригады был склонен закрыть глаза на произошедшее. Однако генерал-майор Давид Зини выразил резкое несогласие, ссылаясь на вопросы безопасности. Стоит отметить, что изначально на базе было решено не строить микву для ритуального омовения.

Критики отмечают, что Зини не уделяет должного внимания другим нарушениям, таким как использование смартфонов солдатами бригады "Хашмонаим", которые противоречат ее уставу, но при этом он вмешивается в соблюдение религиозных традиций.

Подполковник запаса раввин Рами Раавад, бывший главный раввин ВВС Израиля и член комиссии Шкеди, прокомментировал эту ситуацию в интервью радиостанции "Коль ба-рама". Он подчеркнул, что, хотя в бригаде "Хашмонаим" предпринимаются значительные усилия для адаптации, армии важно учитывать разнообразие обычаев в ультраортодоксальном сообществе. Раввин Раавад добавил, что хасиды Хабада, в отличие от других ультраортодоксов, соглашаются на службу в армии без особых требований.

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