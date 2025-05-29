Национальная библиотека Израиля представила редкий рукописный экземпляр Танаха XIV века

Национальная библиотека Израиля представила публике редкий рукописный экземпляр Танаха XIV века, известный как "Танах Шем Тов". Манускрипт был создан в 1312 году в Кастилии (Испания) и считается одной из наиболее точных рукописных версий текста. Страницы украшены орнаментами с растительными и животными мотивами, арками и символическими изображениями, что отражает художественные традиции эпохи.

Автор рукописи, раввин и каббалист Шем Тов бен Авраам ибн Гаон, был одним из ведущих еврейских ученых своего времени. Он учился у известных мудрецов Испании, написал комментарий "Мигдаль Оз" к "Мишне Тора" Рамбама и каббалистическое сочинение "Кетер Шем Тов", в котором интерпретирует мистические идеи, встречающиеся в трудах Рамбана.

После завершения работы над Танахом Шем Тов ибн Гаон совершил двухлетнее путешествие и в 1315 году поселился в Цфате, где продолжал ученую и религиозную деятельность до своей смерти около 1330 года. Впоследствии рукописный экземпляр Танаха оказался в разных странах Ближнего Востока и Северной Африки, где ему приписывали даже мистические свойства.

В начале XX века манускрипт оказался в собрании коллекционера Давида Соломона Сассуна и на протяжении многих лет оставался в частной собственности. В 1994 году рукопись приобрел банкир Жак Сафра за 825 тысяч долларов. Спустя почти 30 лет, в 2024 году, манускрипт был выставлен на аукционе "Сотбис" и продан за 6,9 миллиона долларов Терри и Эндрю Хернштейнам. Супруги передали редкий экземпляр в Национальную библиотеку Израиля на долгосрочное хранение, и теперь он стал доступен для публики.