Зарплаты руководства учебной сети партии ШАС выросли на фоне замороженных выплат учителям

По сообщению сайта "Калькалист", в 2023 году руководство сети религиозного образования "Бней-Йосеф", принадлежащей партии ШАС, получило значительное повышение заработной платы – от 28% до 44%, в то время как зарплаты педагогов и директоров остались без изменений или даже снизились. Об этом свидетельствуют отчеты, поданные сетью в реестр некоммерческих организаций и размещенные на сайте GuideStar.

Пять самых высокооплачиваемых сотрудников сети "Бней-Йосеф" в 2023 году зарабатывали от 500 до 700 тысяч шекелей в год (брутто), или от 41600 до 58300 шекелей в месяц. Зарплата заместителя генерального директора выросла с 480 тысяч шекелей в 2022 году до 691 тысячи шекелей в 2023 году – увеличение составило 44%. Юридический советник получил прибавку в 37% – его годовой доход увеличился с 479 тысяч до 656 тысяч шекелей. Заместитель по педагогике получил повышение с 505 тысяч до 644 тысяч шекелей, что эквивалентно росту на 28%. Руководитель педагогического центра получал 508 тысяч шекелей в год после увеличения зарплаты на 35% – с прежнего уровня в 377 тысяч шекелей.

На фоне этого государственные доплаты педагогам в рамках реформы "Офек хадаш" (Новый горизонт) были частично заморожены. Хотя в бюджетах 2023 и 2024 годов было предусмотрено 1,1 миллиарда шекелей на повышение зарплат в этом секторе, сумма была сокращена до 600 миллионов из-за войны. Кроме того, сети, включая "Бней-Йосеф", отказались от требований государственного контроля, и поэтому Министерство финансов остановило переводы. Позже внедрение реформы было приостановлено по иску организации "Хидуш", настаивавшей на обязательном включении светских дисциплин в образовательные программы, что ряд ультраоротодоксальных сетей не поддерживает.

Учителя, начавшие работать по новым требованиям реформы, не получили соответствующих доплат, что фактически привело к снижению их доходов. Сеть "Хинух ацмаи" (принадлежащая "Агудат-Исраэль"), в отличие от "Бней-Йосеф", вернулась к старой системе оплаты, чтобы не допустить ухудшения условий труда.