Время зажигания субботних свечей 29 ноября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 15:55, 17:14

Тель-Авив – 16:14, 17:15

Хайфа – 16:04, 17:13

Беэр-Шева – 16:17, 17:17

Эйлат – 16:10, 17:19

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Толдот":

Ицхак женится на Ривке, и лишь спустя двадцать лет их молитвы о детях исполняются. Когда Ривка наконец беременеет, она испытывает сильные мучения, потому что "дети толкаются в ее чреве". Б-г открывает ей, что она носит в себе "два народа", которые будут враждовать друг с другом.

Первым рождается Эсав. За ним, держась за пятку брата, появляется Яаков. Эсав вырастает искусным охотником и "человеком поля", тогда как Яаков становится "человеком цельным", сидящим в шатрах и посвятившим себя учению. Ицхак любит Эсава, а Ривка — Яакова. Однажды голодный Эсав возвращается с охоты и продает свое первородство Яакову за миску красной чечевичной похлебки.

Ицхак переселяется в Грар, землю филистимлян, где занимается земледелием и восстанавливает колодцы, которые ранее выкопал Авраам, но позже засыпали филистимляне. Ицхак также выкапывает новые колодцы, два из которых становятся причиной споров, но третий признается всеми без конфликта.

Эсав женится на двух хеттийских женщинах, что огорчает его родителей. Между тем, Ицхак, состарившись и ослепнув, хочет благословить Эсава перед смертью. Он просит сына принести ему дичь, чтобы после трапезы произнести благословение. Ривка, узнав об этом, помогает Яакову получить благословение обманом. Она одевает его в одежды Эсава, прикрывает шею и руки овечьими шкурами, чтобы Ицхак, потрогав его, подумал, что это волосатый Эсав. Яаков получает благословение о "росе небесной и плодородии земли", а также о господстве над братом.

Когда Эсав возвращается и понимает, что случилось, он горько плачет, но все, что Ицхак может сделать, — это предсказать, что жизнь Эсава будет связана с мечом и что он сможет сбросить власть Яакова только в случае его ошибок. Чтобы избежать гнева Эсава и найти жену из семьи Лавана, брата Ривки, Яаков покидает родной дом и отправляется в Харан. Эсав, в свою очередь, берет себе третью жену — Махалат, дочь Ишмаэля.