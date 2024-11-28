В штате Нью-Йорк насильственное снятие кипы признано правонарушением

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, который запрещает насильственное снятие религиозных головных уборов, таких как кипы и хиджабы. Новый закон классифицирует такие действия, а также угрозы их совершения, как отягченное домогательство второй степени, что является уголовным правонарушением класса А.

Закон вступил в силу на фоне роста антисемитизма в штате: с 2018 по 2023 год количество преступлений на почве ненависти к евреям увеличилось на 89%, согласно отчету государственного контролера Тома Динаполи. В Нью-Йорке многократно происходили нападения на религиозных евреев, с которых срывали кипы и штраймлы.

По словам Хокул, поправка к существующему закону об отягченном домогательстве является частью пакета мер, направленных на обеспечение общественной безопасности. Инициатором поправки стал член Ассамблеи штата Надер Сайег, американец иорданского происхождения. Соавтором законопроекта выступила американка израильского происхождения Нили Розик, представляющая Демпартию. Поправка была принята единогласно на всех этапах обсуждения в законодательном собрании штата. Ранее похожие инициативы выдвигались, но не доходили до стадии закона.