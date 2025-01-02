Менахем Рахат: в историческом смысле Израиль находится в преддверии опасной годовщины

Журналист Менахем Рахат в своей колонке на сайте "Аруц шева" предупреждает об угрозах, которые может принести 77-й год независимости Израиля. Дважды в прошлом еврейские государства переживали крах из-за внутренних конфликтов именно в этом временном интервале.

Рахат напоминает, что Хасмонейское царство, второе еврейское государство в истории, прекратило свое существование в 63 году до н.э., спустя 77 лет после основания. Борьба за трон между сыновьями царицы Шломцион, Гирканом и Аристобулом, превратилась в гражданскую войну. В итоге римский полководец Помпей, приглашенный одной из сторон для разрешения конфликта, захватил Иудею, лишив ее независимости.

Еще ранее, около 928 года до н.э., крах настиг первое еврейское государство – царство Шломо (Соломона). После его смерти государство, существовавшее около 73 лет, распалось на два царства – Израиль и Иудею. Эта трагедия, вызванная действиями Рехавама, сына Шломо, привела к началу изгнания и исчезновению десяти колен Израилевых.

По мнению Рахата, нынешняя ситуация в Израиле напоминает те периоды. Общество расколото на множество противоборствующих групп: светские и религиозные, правые и левые, богатые и бедные, сторонники реформ и их противники. Этот раскол, сопровождающийся угрозами, отказом от военной службы и враждебностью между различными слоями общества, может привести к разрушению государства.

Автор видит выход в компромиссе, который является как жизненной, так и духовной обязанностью общества. Рахат ссылается на еврейскую традицию, где мудрецы подчеркивали важность мира через уступки. Он приводит пример из Талмуда: если две лодки пытаются пересечь реку одновременно, они столкнутся и потонут. Чтобы избежать этого, необходимо уступить. Рахат завершает колонку призывом к диалогу и взаимопониманию, чтобы избежать повторения ошибок прошлого и сохранить будущее Израиля.