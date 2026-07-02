Главный раввинат: лицензия "Цохара" на выдачу свидетельств о кошерности недействительна

Вскоре после того, как организация "Цохар" сообщила о получении лицензии Главного раввината Израиля на выдачу сертификатов кошерности, совет Главного раввината Израиля опубликовал официальное уведомление об отказе утвердить означенную лицензию.

Согласно решению, подписанному раввинами совета, лицензия организации "Цохар" была выдана генеральным директором Главного раввината в нарушение закона.

Члены совета отмечают, что согласно статье 2(17)(а)(6) Закона о запрете мошенничества в области кашрута, одним из условий выдачи лицензии органу, желающему действовать по стандарту кашрута, установленному советом, является отсутствие возражений со стороны совета Главного раввината.

Однако, как утверждается, генеральный директор вообще не проинформировал совет о своем намерении выдать лицензию, и вопрос никогда не выносился на обсуждение – ни перед советом, ни перед комиссией по кашруту при нем, – что противоречит букве закона, логике и правилам надлежащего администрирования.

Следует отметить, что в последние месяцы имеет место конфликт между советом Главного раввината и генеральным директором.