Организация "Цохар" получила разрешение выдавать свидетельства о кашруте

Организация "Цохар", созданная раввинами религиозно-сионистского течения, после нескольких лет борьбы получила от Главного раввината Израиля лицензию на выдачу сертификатов о кошерности.

Напомним, что в ноябре 2025 года Высший суд справедливости (БАГАЦ) удовлетворил иск организации "Цохар" и обязал Главный раввинат лицензировать ее инспекторов кашрута в соответствии с поправкой к Закону о запрете мошенничества в вопросах кашрута от 2021 года.

Поправка, вступившая в силу в начале 2023 года, призвана открыть рынок кашрута для конкуренции. Действующее правительство, придя к власти, объявило о намерении отменить реформу, принятую при правительстве Нафтали Беннета, однако до сих пор поправка остается в силе.

Организация "Цохар" еще в 2023 году обратилась в БАГАЦ с требованием обязать Главный раввинат действовать в соответствии с утвержденной реформой. Главный раввинат сообщил тогда суду, что министр по делам религий распорядился о создании комиссии, которая порекомендует новую реформу системы кашрута, и причина для иска отпадет сама собой.

В своем решении судьи БАГАЦа Алекс Штайн, Давид Минц и Рут Ронен постановили, что, несмотря на череду отсрочек и переносов, единственным ответом Главного раввината на иск являлось "намерение правительства изменить действующий закон", однако, учитывая, что изменение законодательства так и не произошло, БАГАЦу не остается ничего другого, кроме как удовлетворить иск организации "Цохар".

После получения лицензии в "Цохар" заявили, что речь идет о прецедентном и историческом шаге, который может способствовать укреплению системы кашрута в Израиле, повышению прозрачности, снижению издержек и укреплению общественного доверия к кашруту.

Служба кашрута "Цохар" действует с 2018 года и осуществляет надзор за сотнями предприятий, гостиниц и учрежденческих кухонь, соблюдая нормы галахи и применяя современные механизмы контроля, включая упорядоченное трудоустройство наблюдателей за кашрутом, разделение между предприятием и наблюдателем, а также полную прозрачность перед общественностью.

Следует отметить, что закон об отмене реформы кашрута, на основании которой "Цохар" получила лицензию, в июне 2026 года был утвержден в первом чтении и на данный момент рассматривается в комиссии Кнессета по праву и конституции.