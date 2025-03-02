Главный раввин Украины обсудил с израильскими коллегами вопросы поддержания еврейской жизни в тюрьмах

В штаб-квартире Управления тюрем Израиля в Рамле состоялась встреча, в ходе которой главный раввин Киева Йонатан Маркович обсудил с израильскими коллегами вопросы поддержания еврейской жизни в тюрьмах. Основной темой встречи стал обмен опытом и знаниями о том, как помочь еврейским заключенным соблюдать традиции в сложных условиях.

Раввин Маркович поделился с израильскими коллегами, включая главного раввина израильской тюремной службы генерал-майора Эяля Салмана, проблемами, с которыми сталкиваются еврейские заключенные в украинских тюрьмах, особенно в условиях войны. Он рассказал о трудностях с обеспечением заключенных предметами религиозного обихода, такими как книги Торы и другие священные тексты, когда регулярные поставки невозможны.

Со своей стороны, раввин Салман представил израильский опыт в организации религиозной жизни в тюрьмах. Он подробно рассказал о строгой системе кашрута, уроках Торы, программах религиозной реабилитации и решении галахических вопросов, таких как молитвы в миньяне и использование тфилин. Израильская система, по его словам, направлена на то, чтобы помочь заключенным сохранить связь с еврейскими традициями.

"Эта встреча подчеркнула важность обмена опытом и знаниями, особенно в кризисных условиях, – отметил раввин Маркович. – Израильский опыт в решении галахических вопросов в тюрьмах будет крайне полезен для Украины, где еврейские заключенные находятся в более чем 170 тюрьмах по всей стране".