Время зажигания субботних свечей 2 мая 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:40, 20:00

Тель-Авив – 19:00, 20:02

Хайфа – 18:52, 20:03

Беэр-Шева – 19:00, 20:00

Эйлат – 18:47, 19:56

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главы Торы "Тазрия-Мецора":

Главы продолжают изложение законов о ритуальной чистоте и нечистоте. Женщина после родов должна пройти процесс очищения, который включает окунание в микву (ритуальный водоем) и принесение жертвы в Храм. Младенца мужского пола предписано обрезать на восьмой день жизни.

При появлении на коже белых или красноватых язв — признаков цараат (особого сверхъестественного заболевания, способного поражать не только кожу человека, но также одежду и даже стены домов) — необходимо обратиться к коэну. После семидневного карантина коэн, по ряду признаков, таких как увеличение пораженного участка, выносит решение о чистоте или нечистоте.

Человек, у которого обнаружен цараат, обязан до полного выздоровления находиться в изоляции за пределами лагеря или города. Пораженные участки одежды должны быть вырезаны, а если язвы продолжают распространяться, всё одеяние подлежит сожжению.

После исцеления мецора ("прокаженный") должен пройти специальный обряд очищения, совершаемый коэном. Для этого используются две птицы, родниковая вода в глиняном сосуде, кусок кедра, багряная нить и пучок иссопа.

Цараат мог поразить и стены дома, проявляясь в виде темно-красных или зеленых пятен. Коэн в течение девятнадцати дней проводил проверки, чтобы установить, можно ли очистить дом или его необходимо разрушить.

Кроме того, источником ритуальной нечистоты считались выделения у мужчины (семени или слизи), а также менструальная и иная кровь у женщины. В таких случаях также требовалось очищение через окунание в микву.