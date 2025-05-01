Раввин Гидеон Бен-Моше: причина пожаров – несоблюдение двух обычаев

Серия пожаров, вспыхнувших в Иудейских горах, напомнила многим израильтянам разрушительные пожары, которые обрушились на Калифорнию несколькими месяцами ранее. Тогда жители Лос-Анджелеса обратились с вопросом к своему духовному наставнику – раввину Гидеону Бен-Моше, главе религиозного суда в Иерусалиме, регулярно приезжающему в Калифорнию с уроками Торы.

В ответе, процитированном на сайте "Харедим10", раввин Бен-Моше выразил мнение, что причина пожаров заключается не только в климатических условиях или халатности, но и в духовных упущениях. Он указал на две конкретные причины, упомянутые в классических еврейских источниках.

Первой причиной, по мнению раввина, является отсутствие в домах символического напоминания о разрушенном Храме – незакрашенного участка стены размером локоть на локоть напротив входа. По словам раввина, исполнение этой традиции защищает дом от бед, включая пожары.

Второй причиной пожаров раввин Гидеон Бен-Моше считает отсутствие ночного изучения Торы в доме. Раввин процитировал сказанное в Талмуде и в "Шульхан Арухе": "Дом, в котором не звучит Тора ночью, будет пожран огнем". Напротив, дом, где учат Тору даже немного, особенно в вечерние часы, находится под особой защитой.

В своем письме раввин призвал всех, кто желает уберечь свои дома и семьи, укрепиться в этих двух аспектах: восстановить традицию "знака о Храме" в своем жилище и установить хотя бы минимальное, но регулярное изучение Торы в вечернее время. "Да обережет Всевышний народ Израиля от бед и катастроф", – завершил раввин Бен-Моше свое обращение.