Приемный сын Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана пропал без вести на войне

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман опубликовал пост, в котором поделился известием о гибели своего приемного сына. В 2002 году Асман и его жена усыновили 10-летнего сироту Антона Самборского. В мае этого года после рождения дочери его призвали в ВСУ и отправили на передовую. 24 июля Матитьягу (Моти) пропал без вести в ходе военных действий.

Асман написал, что еврейское имя его приемный сын получил в честь лидера восстания Маккавеев. Моти жил в семье раввина около десяти лет, в последний раз он беседовал с приемными родителями 17 июля.

Раввин Моше Реувен Асман завершил текст, приуроченный ко Дню памяти павших защитников Украины, молитвой: "Я молюсь за всех героев, отдавших свои жизни за свободу своей страны. Их мужество и жертва никогда не будут забыты. Вечная слава героям, защитившим свою родину!"