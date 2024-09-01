Депутаты Кнессета и министры требуют поддержать кандидатуру Меира Каханы на пост Главного раввина

Группа депутатов Кнессета и министров от "Ликуда" требует, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрича публично поддержали кандидатуру раввина Меира Каханы на должность Главного ашкеназского раввина. Министр диаспоры Амихай Шикли и депутат Моше Саада направили письмо председателю фракции "Ликуд" Офиру Кацу, в котором отмечено: "Важно назначить на высокую должность раввина, чье величие в Торе сочетается с существенной службой в ЦАХАЛе".

Согласно постановлению Верховного суда, выборы в Главный раввинат должны состояться до конца сентября. Параллельно в "Ликуде" формируется группа депутатов и министров, которые требуют от партии и ее лидера публично поддержать кандидата от религиозно-сионистского движения. Около года назад раввин Меир Кахана получил поддержку комитета раввинов, представляющих религиозный сионизм. При этом Бецалель Смотрич еще не выразил ему официальной поддержки.

В письме, отправленном министром Амихаем Шикли и депутатом Моше Саадой депутату Офиру Кацу и премьер-министру Биньямину Нетаниягу, авторы потребовали выразить официальную поддержку раввину Меиру Кахане. Они напомнили, что согласно коалиционным соглашениям между партиями "Ликуд" и "Религиозный сионизм", эти партии обязались способствовать назначению раввина, представляющего религиозный сионизм, на пост Главного раввина Израиля.

Шикли и Саада указывают, что раввин Меир Кахана – подполковник запаса, который участвовал и в операции "Железные мечи". "По неясным причинам министр Смотрич медлит, и кандидатура раввина Каханы еще не получила с его стороны официальной и публичной поддержки. Недопустимо, чтобы мы вновь оставляли вопросы религии, которые влияют на жизнь столь многих граждан, только в руках ультраортодоксальных партий", – сказано в письме.