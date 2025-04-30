Раввин Яаков Медан призвал коллег отказаться от бойкота церемонии зажжения факелов

Яаков Медан, один из глав религиозно-сионистской ешивы "Хар-Эцион", опубликовал колонку, в которой прокомментировал призыв 23 раввинов бойкотировать государственную церемонию зажжения факелов в День независимости из-за участия Даны Интернешнл и Насрин Кадри.

Он начал с пояснения, что не имел никакого влияния на выбор тех, кто будет зажигать факелы в этом году. Если бы его мнение учитывали, он, возможно, расставил бы акценты иначе, чем это сделала назначенная комиссия. Некоторые из формулировок в письме раввинов он считает логичными и обоснованными. Раввин Медан также отметил, что некоторые из авторов являются его личными друзьями.

Именно по этой причине, пишет раввин Медан, он обращается к раввинам с просьбой пересмотреть свою позицию. По его словам, даже важные доводы не оправдывают ещё одного "разрыва нити" в хрупкой сине-белой материи, которая объединяет весь народ Израиля – особенно в День независимости, приходящийся на разгар войны с внешним врагом.

Раввин подчеркивает, что День памяти павших солдат, День независимости и ночь между ними – это момент, призванный объединить разные секторы Израиля, несмотря на культурные и идеологические различия. Медан напоминает, как в 2023 году в Йом-Кипур конфликты и ненависть вылились в насилие на улицах Тель-Авива, а менее чем через две недели после этого началась война.

Этот опыт, по его словам, должен был научить нас. В прошлый Йом-Кипур, считает раввин Медан, еврейский народ уже совершил "тшуву" – раскаяние за прежние раздоры. И точно так же и День памяти, и День независимости должны быть временем выражения общего и объединяющего, как и сам День искупления. Раввин Медан подытоживает: не нужно, чтобы каждый соглашался со всеми, кто будет зажигать факелы, но нужно проявить уважение – особенно перед лицом пролитой крови – к самому акту совместного чествования и памяти.

Среди тех, кто зажжет факелы, будут люди, отдавшие всё ради того, чтобы Израиль мог продолжать существовать как независимое государство, защищающее свою свободу. Публичный отказ от признания этой церемонии, считает глава ешивы "Хар-Эцион", наносит урон этому единству. В завершение Медан призвал инициаторов бойкота пересмотреть свою позицию – хотя бы до начала празднования Дня независимости.