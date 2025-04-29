Раввины национально-религиозного лагеря призвали бойкотировать церемонию зажжения факелов из-за Даны Интернешнл

Десятки раввинов национально-религиозного лагеря опубликовали обращение, в котором призвали бойкотировать официальную церемонию зажжения факелов в День Независимости. Поводом стало решение пригласить для участия в мероприятии певиц Дану Интернешнл и Насрин Кадри. Авторы письма назвали этот шаг "тяжким оскорблением еврейских ценностей" и "опасным прецедентом для молодого поколения".

В письме, подписанном раввинами Довом Лиором, Цви Тау, Шломо Авинером и другими, говорится: "В дни, когда народ Израиля переживает тяжелейшую войну, демонстрируя героизм и единство, сердце сжимается от боли. Вместо того чтобы чтить память павших и славить настоящих героев, государство выбирает для почета тех, кто своими действиями отрицает саму суть еврейской идентичности. Это не просто ошибка – это падение в бездну".

Раввины заявили, что церемония, которая должна символизировать национальное возрождение, в последние годы превращается в "шоу, прославляющее антиценности". В отношении Даны Интернешнл, трансгендерной женщины, в обращении говорится: "Как можно в день независимости еврейского государства возвеличивать человека, который своим образом жизни пропагандирует то, что Тора называет "мерзостью"? Мы вышли из Египта, чтобы стать святым народом, а не для того, чтобы возвращаться к тем же грехам, о которых сказано: "В земле вашей не делайте так"".

Критике подверглось и приглашение Насрин Кадри – певицы арабского происхождения, прошедшей реформистский гиюр (переход в иудаизм). Раввины заявили: "Не может быть гордостью для Израиля, когда на государственной церемонии чествуют тех, чей гиюр не признается по законам Торы. Это не просто обман – это издевательство над памятью тех, кто отдал жизнь за еврейское государство". По мнению авторов, подобные решения наносят ущерб воспитанию молодежи: "Что скажут дети, видя, что государство прославляет тех, кто отрицает свою природу, отказывается от еврейских корней и пропагандирует смешанные браки? Это не просто "толерантность" – это путь к разрушению национального духа".

В конце письма раввины призвали общественность полностью отказаться от участия в церемонии, пока власти "не одумаются и не вернут мероприятию его подлинный смысл".