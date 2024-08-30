Сын раввина Менахема Фромана переехал из Текоа в Сдерот, чтобы быть ближе к народу

Шиви Фроман, сын покойного раввина Менахема Фромана, выступавшего за диалог с палестинцами, переехал из поселения Текоа в Сдерот. По словам его супруги Михаль, цель переезда – быть ближе к народу, который находится на периферии.

В интервью сайту "Кипа" Михаль, архитектор по профессии, рассказала, что находясь в Текоа, она ощущала диссонанс, находясь в своеобразном пузыре и испытывая иллюзию нормальной жизни. Переезд в Сдерот парадоксальным образом показался ей способом успокоиться и ощутить, что она находится на правильном месте, поддерживая связь с народом. Михаль Фроман отмечает, что жители Сдерота представляют разные слои израильского общества, и что отношение к ней и членам ее семьи было очень теплым.

В 2016 году Фроман пережила теракт – во время посещения секонд-хенда ее ударил ножом 15-летний палестинский подросток. В интервью СМИ Михаль назвала нападавшего "подростком с приятными лицом" и отметила, что произошедшее не изменило ее убеждений в пользу продвижения взаимного сосуществования с арабами: "Я верю, что даже если есть десять праведников в Содоме, нужно их лелеять. Но это тяжело, когда день за днем они пытаются нас убить".

Раввин Менахем Фроман вел межконфессиональный диалог между евреями, христианами и мусульманами. Вместе с палестинским журналистом, близким к ХАМАС, раввин Фроман разработал соглашение о прекращении огня между Израилем и правительством ХАМАС в секторе Газа, известное как Соглашение Фромана-Амайре.