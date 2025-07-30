Большинство ультраортодоксов уверено, что сектор не сможет выполнить цели Закона о призыве

Опрос института "Super Data" и сайта "Кикар а-Шаббат" показал: большинство ультраортодоксов уверено, что сектор не сможет реализовать цели Закона о призыве. 50% респондентов считают, что ультраортодоксальные партии должны были выйти из правительства еще раньше. 45% участников полагают, что следует рассмотреть альтернативу в виде правительства левоцентристского блока.

Опрос также выявил разочарование в действиях лидеров ультраортодоксальных партий и определил главный фактор, влияющий на голосование харедим за свои партии. 53% респондентов голосовали за "Яадут а-Тора", 34% – за ШАС. 13% избирателей "Яадут а-Тора" и 10% избирателей ШАС заявили, что больше не будут поддерживать эти партии.

48% выступают против того, чтобы молодые ультраотодоксы, не посвящающие все время учебе, служили в армии, 34% поддерживают эту идею.

29% не согласились с утверждением, что женатый ешиботник, который на практике не посвящает весь день изучению Торы, должен приобрести профессию, выйти на работу и содержать свою семью. В то же время 54% согласны с тем, что если такой человек не учится, он должен выйти на рынок труда.

55% голосуют за ультраортодоксальные партии по указанию раввинов, 28% – по собственному решению. 50% считают, что ультраортодоксальные партии должны были выйти из правительства давно. 45% поддерживают рассмотрение альтернативы в лице левоцентристского правительства, 44% выступают против.

Опрос проводился после заявления партии "Яадут ха-Тора" о выходе из правящей коалиции на фоне кризиса вокруг Закона о призыве. В исследовании участвовали более 1500 представителей ультраортодоксального сектора.